[Rumeur] Fortnite : et maintenant, place au jeu de rythme (par Harmonix ?) [Rumeur] Fortnite : et maintenant, place au jeu de rythme (par Harmonix ?)

Fortnite se veut touche-à-tout et même si la communauté se charge déjà d'apporter de nouvelles expériences, Epic Games va directement mettre la main à la patte selon les leakers qui évoquent pour le 9 décembre… un jeu de rythme, directement intégré au coeur du Hub.



On se demande ce que cela donnera mais 5 morceaux et pas des moindres seront proposés d'entrée, en plus d'un pack réunissant plusieurs musiques déjà entendus dans le jeu :



- Pack Musiques Fortnite

- Lady Gaga (Pokerface)

- Linkin Park (Numb)

- Toto (Africa)

- Imagine Dragons (Thunder)

- Alice Cooper (Poison)



Les plus regardants auront capté que toutes les musiques officielles… ont déjà été travaillées par Harmonix sur Rock Band, studio justement racheté par Epic il y a 2 ans, et donc probablement à l'origine de ce nouveau mode.