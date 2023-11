Avatar : Frontiers of Pandora passe GOLD

Petite news pour démarrer la journée, juste pour signaler qu'une des dernières sorties majeures de l'année ne loupera pas son rendez-vous : Ubisoft annonce quevient de valider son passage GOLD environ un mois avant son lancement, signifiant que l'équipe a désormais tout le temps de bosser sur le patch Day One (on le sait, hein).Sortie signée pour le 7 décembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, en espérant pour l'éditeur que la chaîne des « petits succès » se poursuit aprèset