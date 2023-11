Mass Effect 4 : vivement la Next Gen ?

Mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent le retour de Shepard, ou en tout cas disonsdont nous avons eu un peu de teasing cette semaine : selon Jeff Grubb, qui a une oreille attentive chez Bioware vu les nombreuses informations leakés sur Dragon Age, l'objectif de lancement du nouveause situe vers 2028 voire 2029. Voilà voilà…Une titanesque attente mais est-ce si étonnant quand on sait que le jeu est à peine en pré-production avec des effectifs majoritairement occupés sur, en rappelant que ce dernier a été annoncé en 2018… et dont nous n'avons pas eu la moindre once de gameplay (sortie prévue pour fin 2024 selon les rumeurs, et même peut-être début 2025).