[LEAK] Des infos sur Far Cry ''Extraction''

Tom Henderson a toujours une oreille très attentive du côté des studios Ubisoft, permettant d'apprendre en ce début de semaine que les plans se sont précisés autour du spin-off multi de Far Cry. Et oui, il est bon de rappeler que selon plusieurs sources se rejoignant depuis le début de l'année, l'éditeur a en tête deux nouveaux épisodes : le « Project Blackbird (Far Cry 7) totalement solo, et le « Project Maverick » (à ne pas confondre avec celui de People Can Fly) totalement multi.



Henderson peut donc ainsi confirmer que le terrain de jeu se situera bien en Alaska et plus précisément dans la zone fictive de Alashnica répondant aux fondamentaux de la franchise : c'est beau, c'est plein de jolis panoramas, mais ces terres de paix sont aujourd'hui en proie au chaos. Routine.



Nous apprenons en outre que cette expérience mixera les principes du mode Extraction avec ceux de la survie, dont une surprenante option de mort permanente mais néanmoins relative vu qu'il sera en fait possible de revenir mais toutes les choses acquises seront perdues, hormis celles stockées dans votre petite base. Pour équilibrer le tout et motiver le public, les récompenses de vos sessions seront bien supérieures aux habitudes.



Enfin, Ubisoft souhaiterait actuellement lancer une Alpha dans le courant du premier semestre 2024, laissant donc entendre une officialisation dans les prochaines semaines, avant un lancement pour l'année suivante à la même période (ça parle de mars/avril 2025).



Far Cry 7 arriverait lui fin 2025, et changerait totalement son système de progression pour un rythme en temps réel, où vous aurez un temps donné pour sauver plusieurs membres d'une même famille prise en otage.