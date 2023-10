EA Sports FC 24 confirme son bond d'audience EA Sports FC 24 confirme son bond d'audience

Comme d'autres, Electronic Arts ne parle plus « ventes » mais « audience » et sur ce point, on peut dire que le pari d'abandonner les lettres « FIFA » est pleinement réussi au niveau mondial : 11,3 millions de joueurs la semaine du lancement, et quasiment autant (11,2 millions) sur la version mobile.



Pour ce qui concerne EA Sports FC 24 sur PC/consoles, c'est donc un bond de 20 % d'audience par rapport à FIFA 23, et l'on rappelle le deuxième plus gros lancement de l'année 2023 au Royaume-Uni (pas d'infos sur les autres territoires).



Pendant ce temps, la FIFA elle-même n'a toujours rien dévoilé de ses plans d'avenir, si tant est qu'il y ait autre chose que des simples déclarations d'intentions.