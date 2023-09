Fear Effect Reinvented aurait été annulé

Mauvaise nouvelle pour les fans du trio Hana, Glas et Deke : selon les sources du site polonais polskigamedev au sein de Forever Entertainment (boîte également polonaise pour info),aurait été annulé, expliquant du coup l'absence de nouvelles alors qu'il y a plus d'un an, on nous promettait une sortie « proche ».Peu de détails si ce n'est que Square Enix aurait décidé de mettre fin au contrat qui impliquait d'ailleurs les français de Sushee en charge de ce remake, parti comme une simple refonte graphique (comme d'habitude avec Forever) avant de prendre une toute nouvelle orientation TPS/action, n'oubliant néanmoins pas ses fondamentaux survival-horror & énigmes.A confirmer, et on vous remet en attendant le trailer de 2022.