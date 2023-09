Embracer/Deep Silver : Red Faction et Saints Row survivront à la mort du studio Volition Embracer/Deep Silver : Red Faction et Saints Row survivront à la mort du studio Volition

Nous apprenions hier en fin de journée la mise à mort du studio Volition (vieux de 30 ans) suite à la restructuration chez Embracer et l'échec du retour de Saints Row (rappelons-le d'ailleurs prévu mardi prochain dans le PS Plus Essential).



Certains joueurs ont de quoi l'avoir mauvaise mais si ça peut en rassurer quelques-uns, la branche Deep Silver a néanmoins prévenu que des cendres de Volition, les licences Saints Row et même Red Faction survivront, donc en vue de possibles nouveaux épisodes. Reste donc à voir qui s'en chargera.