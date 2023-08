S.T.A.L.K.E.R. 2 prend encore du retard S.T.A.L.K.E.R. 2 prend encore du retard

On croisait les doigts pour que la rumeur d'un lancement début décembre soit vraie, et elle le fut peut-être si les plans ont changé depuis, mais quoi qu'il en soit, il faudra faire avec le communiqué officiel de la GamesCom : S.T.A.L.K.E.R. 2, ce sera pour début 2024 (PC, XSX, Game Pass), et pas avant.



On se consolera avec du gameplay neuf demain grâce à la démo jouable proposée au public à Cologne.