Drew Holmes portera l'avenir de Far Cry Drew Holmes portera l'avenir de Far Cry

L'écrivain et concepteur narratif Drew Holmes prend du galon chez Ubisoft, annonçant avoir été tout juste nommé responsable de la franchise Far Cry sur lequel il avait déjà bossé avec le cinquième épisode et le plus moyen New Dawn. Espérons que ce poste lui permet d'obtenir un peu plus de liberté dans le scénario, lui qui a été capable de pondre celui de Bioshock Infinite (faut juste que Ubi accepte quelques originalités quoi).



L'occasion de rappeler que selon les dernières rumeurs en date, deux nouveaux Far Cry sont en développement simultané, prévus pour fin 2025 et tous deux cette fois sous le moteur Snowdrop (au lieu de Dunia) :



- Far Cry 7, 100 % solo, localisation inconnue.

- Un épisode totalement multi basé sur l'extraction (en Alaska).