Obsidian révèle que Avowed était pensé de base comme un RPG multi & coopération

Dans le cadre d'un documentaire sur les 20 ans d'Obsidian, le studio a révélé queétait conçu de base comme un titre avec des fonctionnalités multijoueur, très probablement de type coopération, et ce pour une seule raison : quand on est indépendant et que l'on cherche un éditeur, du multi, ça attire plus de monde qu'une expérience totalement solo.Mais sans savoir si c'était avant ou après le rachat par Microsoft, le développeur explique avoir eu trop de mal, par évident manque d'expérience, à imbriquer les fonctionnalités coop dans ce type de RPG rien qu'au niveau des dialogues et de la façon de concevoir certaines quêtes. En a résulté une table renversée, donc le fait de revenir en arrière dans le développement pour mettre à la poubelle toutes les fonctionnalités multi et revenir à ce que Obsidian sait faire de mieux, donc du 100 % solo.On croise les doigts pour un résultat à la hauteur, et on saura ça courant 2024 sur PC et Xbox Series (Game Pass inclus).