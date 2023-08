[LEAK] Quake 2 Remastered bientôt annoncé [LEAK] Quake 2 Remastered bientôt annoncé

En quelques mots, le ninja francophones Billbil-kun, désormais bien connu du secteur, a révélé via Twitter/X que Quake 2 Remastered était bien dans les cartons de Bethesda/Microsoft, que l'annonce aura lieu le 10 août durant la QuakeCon, pour un lancement dans la foulée ou plus exactement le 11 août.



Tous les supports sont concernés (et Day One Game Pass) mais reste à voir si des bonus seront de la partie, le premier remaster ayant été particulièrement généreux sur ce sujet.