Infinity Strash DQ Dai : une fournée de visuels

Alors que certains attendent toujours la suite de l'anime en VF et que la réédition du manga se poursuit tranquillement (le Volume 7 est sorti depuis peu d'ailleurs),continue lui de préparer son arrivée avec une nouvelle fournée de visuels venant nous résumer les possibilités classiques d'un action-RPG aux multiples classes : Dai est spécialisé dans le corps-à-corps, Popp la magie, Maam le soin et Hyunckel a du renforcement d'armures, en ajoutant une évolution pour les deux derniers cités, avec Maam qui passera en mode combattante et Hyunckel qui bénéficiera de sa lance-armure.Le lancement reste attendu pour le 28 septembre sur tous les supports, avec un rappel un skin bonus pour Dai en cas de précommande, et même chose pour tous les autres si vous prenez l'édition Digital Deluxe.- Du gameplay finalement.