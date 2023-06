Vampire The Masquerade : Bloodlines 2 est toujours en vie, et nous donne même RDV Vampire The Masquerade : Bloodlines 2 est toujours en vie, et nous donne même RDV

La dernière fois que nous avons entendu parler de Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2, c'était début 2021 et pour des faits on ne peut moins rassurant : plus la moindre date de sortie et un développeur poussé vers la sortie par Paradox Interactive, cherchant activement un remplaçant vite retrouvé mais toujours maintenu secret.



Deux ans plus tard, les choses ont apparemment bien progressé en interne et l'éditeur livre un communiqué (accompagné de 4 visuels ci-dessous) pour à la fois annoncer que le titre aura droit à une présentation neuve en septembre, et que vu le retard et divers modifications dans le contenu bonus, ça reboot les précommandes avec une annulation des réservations pour toutes les versions physiques (collector inclus). Les éditions numériques restent ouvertes mais chacun peut en demander un remboursement s'il le souhaite.



Sur le sujet des arlésiennes ayant changé de développeur sur le chemin, on souhaite à Paradox un résultat aussi sympa que pour Dead Island 2 et potentiellement Lords of the Fallen.