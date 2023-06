Dead Cells dépasse les 10 millions de ventes et n'a toujours pas dit son dernier mot

Considéré comme l'un des plus grands représentants de la scène indé sur ses 10 dernières années, et l'un des piliers du rogue-like,a donc réussi à capter l'attention d'une belle foule : 10 millions de ventes tout juste annoncées, donc en 6 ans depuis son lancement initial sur PC en accès anticipé.Le titre commencé entre deux à explorer la route des consoles puis des mobile, voyant son contenu se bonifier sur la longueur avec 34 mises à jour gratuites et tout de même quelques DLC payants dont l'extension en partenariat avecNous ne sommes d'ailleurs pas arrivé au bout de la feuille de route et si l'équipe veut garder les surprises, autant gratuites que payantes, on nous déclare tout de même que les mises à jour devraient prendre fin courant 2025.