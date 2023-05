Europe (avril) : des ventes hardware en hausse Europe (avril) : des ventes hardware en hausse

Au tour de la GSD de faire son bilan mensuel, ici pour l'Europe en avril avec déjà le fait que le marché hardware se porte très bien : +144 % pour la PlayStation 5 par rapport à avril 2022, +38 % pour la Nintendo Switch (merci la OLED Tears of the Kingdom) et +19 % pour la Xbox Series.



Sur le software, on retiendra essentiellement le lancement de Star Wars Jedi : Survivor, 6 % meilleur que celui de Fallen Order, avec tout de même une part de 55 % pour le dématérialisé. Quant à Dead Island 2, si la comparo avec l'original est impossible faute de données aussi vieilles, son démarrage reste de très bonne facture : il a fait en 9 jours selon un tiers de moins qu'un morceau comme Resident Evil 4 Remake (en 2 semaines).



1) Star Wars Jedi : Survivor

2) FIFA 23

3) Dead Island 2

4) GTA V

5) The Last of Us : Part 1

6) Hogwarts Legacy

7) COD Modern Warfare II

8) Red Dead Redemption 2

9) NBA 2K23

10) Resident Evil 4 Remake



(Comme de coutume, le classement doit faire avec l'absence des chiffres numériques de Nintendo et Take-Two)