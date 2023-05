Front Mission 1st arrive sur supports PlayStation Front Mission 1st arrive sur supports PlayStation

Comme pour Panzer Dragoon et House of the Dead, également de Forever Entertainment, l'exclusivité Switch du remake de Front Mission ne va pas durer éternellement et devrait même incessamment sous peu s'achever vu que la liste des trophées PlayStation a été repéré sur le site Exophase.



Une certaine attente, permettant au moins d'y jouer dans de meilleures conditions qu'au lancement initial, pendant que joueurs Switch s'apprête justement à accueillir le remake de Front Mission 2 (celui du troisième est également en préparation).