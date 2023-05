UK : boost général des ventes hardware en avril UK : boost général des ventes hardware en avril

GamesIndustry nous fait le bilan complet du mois d'avril pour ce qui concerne le Royaume-Uni, avec de multiples précisons déjà sur le plan hardware où 110.000 consoles ont été écoulées, soit 20 % de mieux qu'en avril 2022 : merci les stocks de New Gen, et merci la Switch OLED Zelda : Tears of the Kingdom.



1) PlayStation 5 : +15 % de ventes par rapport à avril 2022

2) Nintendo Switch : +30 %

3) Xbox Series : +8 %



2,2 millions de jeux ont été vendus, soit une chute de -8 %. Personne n'a pu totalement combler l'absence d'un titre aussi populaire que LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, pas même les forces conjointes de Star Wars Jedi : Survivor (meilleur lancement que Fallen Order, et 66 % des ventes en numérique !) et Dead Island 2, dont le rapport ne peut faire de comparaison avec le premier épisode de 2011 faute de données aussi lointaines.



1) Star Wars Jedi : Survivor

2) Dead Island 2

3) FIFA 23

4) GTA V

5) Hogwarts Legacy

6) COD Modern Warfare II

7) Resident Evil 4 Remake

8) Red Dead Redemption 2

9) WWE 2K23

10) NBA 2K23