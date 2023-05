Tchia : 1 million de joueurs, et bientôt une version boîte sur PlayStation 5 & 4

Difficile d'établir le succès d'un jeu fourni en parallèle dans un service à abonnement, et c'est pour cela qu'il faudra se contenter du chiffre « d'1 million de joueurs » pour le mignon, disponible sur PC/PS5/PS4 et on rappelle donc fourni dès sa sortie aux abonnés PlayStation Plus Extra.Le titre bénéficiera de nouveaux projecteurs dans quelques semaines avec l'annonce à l'instant d'une version boîte sur les deux générations de consoles Sony, plus précisément le 18 juillet 2023.