PS Plus Essential : le programme de mai PS Plus Essential : le programme de mai

Vous êtes habitués et on va rester dans la routine : le ninja de Dealabs coupe encore une fois l'herbe sous le pied de Sony en balançant en avance le programme PS Plus Essential du mois prochain (à télécharger dès le 2 mai), donc Chivalry II, GRID Legends et Descenders, ce dernier étant déjà bien connu des abonnés Game Pass.



Et comme d'habitude, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour découvrir la liste des jeux Extra & Premium, en n'oubliant pas que plus de 30 jeux quitteront le service le 15 mai.