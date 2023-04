A l'approche de Star Wars Jedi : Survivor, l'UK classe les plus gros succès de la licence A l'approche de Star Wars Jedi : Survivor, l'UK classe les plus gros succès de la licence

A l'approche du lancement de Star Wars Jedi : Survivor, GamesIndustry s'est amusé à faire un classement des épisodes les plus populaires de la franchise au Royaume-Uni depuis le début des années 2000, permettant de remarquer que le concerné est logiquement en bonne voie pour bien se classer lors du rapport lundi prochain, surtout vu les retours évoquant de nettes améliorations.



Meilleurs lancements des jeux Star Wars (UK) :



1) Star Wars Battlefront (2015)

2) Star Wars : Le Pouvoir de la Force (2008)

3) Star Wars Battlefront II (2017)

4) LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (2022)

5) Star Wars Episode III : La Revanche des Sith (2005)

6) Star Wars Jedi : Fallen Order (2019)

7) LEGO Star Wars : Le Réveil de la Force (2016)

8) LEGO Star Wars III : La Guerre des Clones (2011)

9) Star Wars : The Old Republic (2011)

10) Star Wars Battlefront (2004)



Plus gros succès de la franchise (UK) :



1) Star Wars Battlefront (2015)

2) LEGO Star Wars : La Saga Complète (2007)

3) LEGO Star Wars II (2006)

4) Star Wars Battlefront II (2005)

5) LEGO Star Wars (2005)

6) Star Wars Episode III : La Revanche des Sith (2005)

7) Star Wars : Le Pouvoir de la Force (2008)

8) Star Wars Jedi : Fallen Order (2019)

9) Star Wars Battlefront II (2017)

10) LEGO Star Wars III (2011)



Pendant ce temps, EA et Respawn prient sur Twitter à ceux qui possèdent un exemplaire lâché en avance de ne pas spoiler le reste de la communauté...