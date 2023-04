PlayStation Plus Extra : plus de 30 jeux constitueront la première vague de départs PlayStation Plus Extra : plus de 30 jeux constitueront la première vague de départs

Comme nous l'avions évoqué hier, le premier coup de balai de l'offre PS Plus Extra va être effectué le 15 mai, et c'est assez logique après déjà 10 mois d'existence du service.



Par contre, avoir maintenu autant de titres aussi longtemps fini par se payer brutalement à un moment : c'est carrément plus de 30 jeux qui partiront le mois prochain, avec la liste ci-dessous tout juste diffusée.



- Marvel's Spider-Man

- FlatOut 4

- Homefront : The Revolution

- Deadlight : Director's Cut

- Mighty N°9

- Shenmue 3

- Red Faction Guerilla Remarstered

- Metro 2033 Redux

- Metro Last Light Redux

- Left Alive D1 Edition

- This War of Mine : The Little Ones

- Kingdom Come Deliverance

- Chocobo's Mystery Dungeon : Every Buddy

- Balan Wonderworld

- Star Ocean First Departure R

- NBA 2K Playgrounds 2

- How to Survive Storm Warning Edition

- Resident Evil HD

- Last Day of June

- Pixel Piracy

- Dreamfall Chapters

- Virginia

- Pathfinder : Kingmaker

- Windbound

- TT Isle of Man : Rise on the Edge 2

- Tour de France 2021

- Chronos Before the Ashes

- Graveyard Keeper

- Relicta

- Kona