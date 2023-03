Après Moss, Polyarc va rester dans la VR, mais cette fois avec du multi compétitif

Vous avez aiméet? Alors en temps normal, vous devriez être heureux d'apprendre que le studio Polyarc annonce un nouveau projet VR, moins si vous être du genre à vous tourner quasi-exclusivement vers les expériences solo : le prochain titre du studio sera en effet totalement orienté multi compétitif, avec déjà possibilité de s'inscrirepour un premier PlayTest du 14 au 16 avril, uniquement sur le Quest 2.Le produit final sortira sur davantage de supports dont on imagine le PlayStation VR 2, et on souhaite le meilleur à la boîte qui avait déjà placé les premières idées sur la table depuis 2015.