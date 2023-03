La Gamers Assembly 2023 prend date et déroule sa liste de tournois

A ceux qui n'ont rien à faire du 8 au 10 avril 2023 et qui souhaitent montrer leur skill à la société, c'est à cette période que se tiendra la 23e édition de la Gamers Assembly au Parc des Expositions de Poitiers, avec 2000 candidats pro ou amateurs prêts à en découdre, pendant que 20.000 visiteurs sont attendus pour découvrir multiples animations, concours de cosplay et autres exposants. Nous ne sommes toujours pas au niveau des chiffres de 2019 mais l'event continue doucement de remonter la pente après l'ère Covid.20 tournois seront au programme et vous pouvez filer vous inscrirepour un peu de tout, allant deen passant paret quelques originalités commeBien évidemment, les places sont limitées :, c'est déjà mort pour avoir une chaise, alors queréclame encore du monde.