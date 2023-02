2 millions en 24h pour Sons of the Forest

Dire queétait attendu sur PC tient de l'euphémisme : 24h d'accès anticipé ont suffit à écouler 2 millions d'exemplaires et faire rentrer le jeu dans les titres les plus joués de la plate-forme de Valve, entrant en passant dans le top 20 des plus gros pics d'audience de tous les temps. Si tout se passe bien au cours d'une Early Access qui prendra 6 à 8 mois selon les développeurs, les 5 millions du premier épisode () seront explosés sur la longueur.On parle pour rappel d'un pur jeu de survie sur une île peuplée de cannibales (entres autres), avec des possibilités décuplées par rapport au premier jeu, et l'arrivée d'un compagnon pour vous aider dans vos tâches.Aucune version console annoncée pour le moment mais tout est possible,ayant à l'époque eu droit à un portage PlayStation 4.