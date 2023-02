Le prochain Compulsion Games a au moins atteint la phase d'Alpha jouable Le prochain Compulsion Games a au moins atteint la phase d'Alpha jouable

5 ans après la sortie de We Happy Few, Compulsion Games ne devrait plus tarder à donner des nouvelles de son nouveau projet à en croire la page LinkedIn de la directrice de narration du studio, attestant qu'elle avait fait passer le statut du mystérieux titre de la pré-production à l'alpha jouable (reste à savoir depuis quand).



Ça avance donc en coulisses, et on a peut-être des chances d'en entendre parler dans le courant de l'année sauf si Microsoft souhaite nous faire un nouveau coup à la Hi-Fi Rush. Dans tous les cas, selon diverses sources dont Jez Corden, il s'agirait du Project Midnight, un titre à ambiance dark-fantasy 100 % solo, dont vous pouvez retrouver quelques concept-arts ci-dessous.