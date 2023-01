Monster Hunter World : l'extension Iceborne dépasse les 10 millions de ventes

Un jour après nous avoir annoncé les 5 millions de ventes pour, Capcom déclare maintenant quea dépassé les 10 millions d'unités écoulées. Chiffre pharamineux pour une simple extension qui incarne (hors chiffres combinés de remasters, édition HD, etc) le 5e plus gros succès de l'histoire de l'éditeur.a encore des chances de gonfler ses chiffres, rien qu'avec son arrivée au printemps prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series, tandis queen est naturellement à son chant du cygne, nous rappelant qu'il serait peut-être temps pour Capcom d'annoncer le nouvel épisode de la franchise sur consoles de nouvelle génération.