Deep Rock Galactic parvient à se vendre de mieux en mieux chaque année

Là on peut parler de l'efficacité du bouche-à-oreille, aussi appelé « merci à tous les gens sur Twitch d'en faire la pub » : dans sa dernière infographie fêtant la nouvelle année, la team derrière l'excellent jeu coopnous apprend que la barre des 5,5 millions de ventes a été franchie (PC, PlayStation et Xbox) mais surtout que depuis 2019, plus les années avancent, plus le jeu se vend. Exploit rare.Et l'engagement est très bon avec une moyenne de 40h par joueur (sur Steam du moins) et plus de 500.000 joueurs qui sont partis fouiner les profondeurs pendant plus de 100h.