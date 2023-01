Xbox : confirmation du premier Developer Direct + promesse d'un futur show Starfield

Point de surprise avec la confirmation officielle du « Developer_Direct », la nouvelle formule Xbox qui remplacera les Inside pas très pertinents, et ce dans le but de proposer un minimum d'actualité entre deux events plus majeurs.Pour le premier numéro, le mercredi 25 janvier, 4 jeux seront concernés avec la garantie d'une absence d'hôte pour directement laisser chacune des équipes s'exprimer en fournissant informations et vidéos de gameplay.Bonus et non des moindres : la promesse que le très attenduaura droit à sa propre émission à venir (pas encore de date).