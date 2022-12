Bandai Namco enregistre la marque Tales of Arise : Beyond the Dawn (suite ?) Bandai Namco enregistre la marque Tales of Arise : Beyond the Dawn (suite ?)

Le producteur Yosuke Tomizawa le stipulait il y a un peu plus d'un an : Tales of Arise est un épisode complet, autonome sur le plan de l'histoire, qui n'aura jamais droit à la moindre extension scénarisée ni même une véritable suite.



Mais les plans peuvent changer, encore plus quand on parle du troisième plus gros succès de l'histoire de la franchise (et encore, les chiffres datent d'avril), et justement, Bandai Namco vient d'enregistrer en Europe la marque : Tales of Arise : Beyond the Dawn.



Une fois encore, on laissera chacun spéculer entre suite, foutu jeu mobile ou autre chose.