[Rumeur] Monster Hunter Rise arrive sur PlayStation, Xbox et même dans le Game Pass

Quelques millions de joueurs attendent l'annonce d'un nouveau Monster Hunter sur les consoles de nouvelle génération. Et ça arrivera, un jour, mais l'heure est à arrondir les fins de mois selon les insiders The Snitch et Tom Henderson : c'est Monster Hunter Rise qui bénéficierait d'un nouveau portage sur PlayStation et Xbox (en cross-gen), et ce le 20 janvier 2023, suivie au printemps de l'extension Sunbreak.



Bonus qui fera plaisir à certains : la proposition Day One dans le Game Pass.