Far Cry 6 : la grosse extension prend RDV Far Cry 6 : la grosse extension prend RDV

Ubisoft nous indique que les fans de Far Cry 6 ont rendez-vous le 29 novembre (mardi) à 18h00 pour découvrir la présentation de Lost Between Worlds, la grosse extension surprise, inclus dans l'édition GOTY sortie dernièrement à quelques 120€.



Selon quelques bruits de couloirs, ça parle de « portails » et de « failles », ce qui laisse envisager (surtout vu le titre de l'extension) une autre version de l'univers de ce sixième épisode, ou pourquoi pas un élan de nostalgie en redécouvrant des zones des anciens. Réponse dans moins de 48h.