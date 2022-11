China Hero Project : 10 jeux supplémentaires pour Sony + chiffre de ventes PS4/PS5

Sony Interactive Entertainment continue d'observer avec attention l'évolution du marché chinois et de ses développeurs, et vient d'annoncer lors du dernier « China Hero Project » aborder la « Phase 3 » avec plus de 10 nouveaux titres qui seront pris en charge à hauteur d'1 million de yuans par titre, et dans quelques cas avec édition et même soutien des PlayStation Studios.Pour rappel, les « Phase 1 & 2 » ont permis le soutien de 17 jeux dont 7 ont été lancés sur le marché, dontet. Dans ce même lot, nous avons récemment appris queetseront directement édités par Sony, respectivement en 2023 et début 2024.Bonus !- 3,5 millions de PlayStation 4 ont été vendues en Chine.- Et 670.000 PlayStation 5.- Sony compte un jour atteindre les 7 millions de PS5 écoulées sur ce territoire.