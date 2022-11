Netflix veut maintenant son A-RPG AAA Netflix veut maintenant son A-RPG AAA

Au départ, Netflix, ce n'était que de la VOD. Puis ça a commencé à vouloir proposer de petits jeux promos gratis avant de vouloir avoir son propre store accessible gratuitement pour tous les abonnés au service, avec quelques petits studios rachetés sur le chemin mais également la boîte créée à partir de rien, Netflix Games Studio, dirigé par Chacjo Sonny, ancien producteur exécutif de la franchise Overwatch.



Et il faut croire que la société voit vite de plus en plus grand vu les offres d'emploi qui évoquent :



- Un gros AAA

- Au moins sur PC

- Sous Unreal Engine

- Action-RPG



A voir ce que cela donnera, et si ce projet reposera sur une des licences de l'éditeur en faisant déjà le tri. Car on imagine que ce genre de descriptif a davantage de chances de mener à Stranger Things ou Umbrella Academy que You ou Elite.