Marvel's Avengers tente de survivre et accueillera son nouveau héros à la fin du mois

Prenant un mégaphone pour essayer de capter quelques attentions, Crystal Dynamics a signalé que la MAJ 2.7 dearrivera le 29 novembre, toujours gratuite et pourtant fournie en contenu neuf avec :- Une nouvelle mission Omega face à MODOK (post-game)- Toujours plus d'équipement- Un Level Cap qui passe à 185- Bucky, le « Winter Soldier », jouable avec ses propres capacités (pas un clone donc)- Les petites missions qui vont avec le personnage en questionLe suivi perdurera courant 2023 avec davantage de missions sur le thème des Kree et peut-être de nouveaux personnages comme l'indiquent certaines rumeurs (on parle de She-Hulk…) mais quoi qu'il arrive, plus rien de la trempe de l'extension Wakanda.Il faut dire que les employés de Crystal Dynamics sont déjà bien occupés entre le retour deaux cotés de The Initiative, le chantiersous Unreal Engine 5, et peut-être l'espoir d'une résurrection de la franchise