Charts US : Modern Warfare II & Gotham Knights explosifs, Star Ocean & Dragon Ball Breakers explosés

L'institut NPD est venu nous rendre son rapport sur la situation US pour le mois d'octobre 2022, attestant d'un marché en chute de 10 %. Si PlayStation 5 et Xbox Series sont en hausse, leurs ventes n'ont pas permis de compenser totalement la chute PlayStation 4, Xbox One et d'une certaine façon Nintendo Switch dont les rides commencent à être visibles.



Meilleures ventes en unité comme en valeur :

1) PlayStation 5

2) Xbox Series

3) Nintendo Switch



A retenir :



- Le dématérialisé a explosé grâce à l'énorme lancement de Modern Warfare II.

- Sur ce territoire phare des super-héros, Gotham Knights s'en sort très bien en entrant directement à la 14e place des meilleures ventes de l'année.

- Gros retour pour Persona 5 (+ 284 places) grâce à la version Royal sur de nouveaux supports.

- Les félicitations pour le retour de Grounded (+ 39 places) grâce à la 1.0.

- Jolis flops pour Star Ocean : The Divine Force et Dragon Ball : The Breakers.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE OCTOBRE 2022 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two, Bethesda, Techland et Nintendo.



1. COD Modern Warfare II (NEW)

2. Gotham Knights (NEW)

3. FIFA 23

4. Madden NFL 23

5. NHL 23 (NEW)

6. Mario et les Lapins Crétins : Sparks of Hope (NEW)

7. Persona 5

8. NBA 2K23

9. Bayonetta 3 (NEW)

10. Elden Ring



11. Mario Kart 8 Deluxe

12. Splatoon 3

13. Minecraft

14. Star Ocean : The Divine Force (NEW)

15. Grounded

16. Dragon Ball : The Breakers (NEW)

17. PGA Tour 2K23 (NEW)

18. Nintendo Switch Sports

19. NieR Automata

20. Super Smash Bros Ultimate





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2022 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two, Bethesda, Techland et Nintendo.



1. Elden Ring (=)

2. COD Modern Warfare II (NEW)

3. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (-1)

4. Madden NFL 23 (-1)

5. Légendes Pokémon : Arceus (-1)

6. Horizon Forbidden West (-1)

7. MLB The Show 22 (-1)

8. FIFA 23 (+3)

9. COD Vanguard (-1)

10. Gran Turismo 7 (-2)