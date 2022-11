Game Pass : le programme de novembre (P.1)

On va une nouvelle fois oublier la qualité du service Games With Gold pour s'attarder sur beaucoup plus intéressant avec le Game Pass bien riche pour ce début du mois de novembre, avec déjà disponible duet le sympathique jeu d'actionLoin des intentions AAA pour l'heure, le reste du mois jouera sur de la curiosité, du MetroidVaniaannoncé il y a déjà presque 10 ans (sur Wii U à l'époque) à l'étrangeen passant par l'incontournableet surtout, le jeu d'enquête narratif d'Obsidian, spécialement signé par Josh Sawyer qui souhaitait s'attarder sur un petit projet personnel après l'échec commercial deDisponible :(PC, Xbox, xCloud)(PC)(PC)3 novembre :(PC, Xbox, xCloud)8 novembre :(PC)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)10 novembre :(Xbox)15 novembre :(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox)Ils quittent le service le 15 novembre :(PC)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)