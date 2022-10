Charts UK : en septembre, la Switch a laissé sa place à la nouvelle génération Charts UK : en septembre, la Switch a laissé sa place à la nouvelle génération

L'institut Gfk est venu rendre son rapport mensuel sur la situation au Royaume-Uni (donc pour septembre), plus riche que les équivalents hebdomadaires avec l'apport d'informations concernant le hardware et surtout un top software qui prend en compte le dématérialisé, sauf pour Nintendo, comme d'habitude.



On retiendra donc que la PlayStation 5 termine en tête de septembre (+ 9 % par rapport à août) mais suivie de très près par la Xbox Series qui comble fortement le manque de stock de l'été avec un boost de +104 %. Quant à la Switch, malgré le nouveau bundle Splatoon 3, elle termine en troisième position, preuve que nous abordons doucement le dernier cycle de carrière de l'hybride à grand succès.



Sur le software, FIFA 23 est sans problème en tête (+1 % par rapport au lancement de FIFA 22) avec pas loin NBA 2K23 (+25%) et on se surprendra de voir GTA V en deuxième position, devant Splatoon 3 (certes sans le dématérialisé) et The Last of Us : Part 1 (avec le dématérialisé).



1. FIFA 23

2. Grand Theft Auto V

3. NBA 2K23

4. Splatoon 3

5. The Last of Us : Part 1

6. Saints Row

7. Red Dead Redemption 2

8. F1 22

9. Mario Kart 8 Deluxe

10. Nintendo Switch Sports



11. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

12. Minecraft : Switch Edition

13. Riders Republic

14. Dead Island : Definitive Edition

15. Assassin's Creed Valhalla

16. Rainbow Six Siege

17. Grand Theft Auto Online

18. Elden Ring

19. WWE 2K22

20. TMNT : The Cowabunga Collection