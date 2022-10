Saints Row 2022 n'a pas dit son dernier mot

Décevant pour bien du monde incluant Embracer qui s'attendait à mieux sur le plan critique comme commercial,version 2022 n'a pas encore dit son dernier mot : Volition promet une grosse MAJ pour fin novembre avec plus de 200 correctifs couvrant tous les aspects ainsi que des améliorations comme des activités moins répétitives et avec de meilleures récompenses, une refonte de la conduite et même une meilleure prise en compte des capacités de la DualSense.Mais aussi :- Des améliorations encore plus importantes sont en chantier.- Le développement de nouveau contenu n'est donc plus prioritaire.- Pour se faire pardonner, des packs skins DLC seront offerts tout au long de l'année, dont le premier cette semaine.- 2023 sera donc l'année du contenu neuf avec notamment une extension scénarisée inclus dans le Pass, des zones supplémentaires dans la ville, et de « nouvelles expériences » offertes gratuitement, le tout accompagné de nouveaux skins gratuits et d'autres améliorations.