Dying Light 2 : le premier DLC scénarisé reporté pour la troisième fois

Ironisons un méchant coup en disant qu'il ne sera pas difficile pour Techland de faire durerpendant cinq ans si les mecs suent autant pour sortir un seul DLC.Bon plus sérieusement, apprenez donc que le premier contenu scénarisé () de base prévu pour juin dernier puis reporté en septembre puis le 13 octobre vient d'être une nouvelle fois repoussé, cette fois le 10 novembre, le temps pour l'équipe de corriger les derniers bugs.Ce DLC payant offrira de nouvelles quêtes principales, des défis secondaires et quelques armes inédites, au prix d'une dizaine d'euros, pendant qu'en parallèle perdurera le suivi gratuit, avec d'ailleurs récemment un second chapitre annexe.