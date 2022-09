Un beau retour pour le Tokyo Game Show Un beau retour pour le Tokyo Game Show

Le Tokyo Game Show 2022 a fermé ses portes ce week-end et le CESA se félicite d'une bonne reprise pour ce salon qui nous avait quitté il y a trois ans à cause du Covid : 138.192 visiteurs, contre environ 260.000 en 2019, ce qui est déjà pas mal pour un retour aux affaires, encore plus quand on sait les restrictions toujours importantes pour les voyageurs étrangers.



Une semaine d'actualité plus intense que prévu entre The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, God of War, Suikoden I & II, Rise of the Ronin, Like a Dragon (3 jeux !), Tekken 8, Street Fighter 6, Fire Emblem Engage, Sonic Frontiers, Eiyuden Chronicle et tout plein de jeux Square Enix, et on espère au moins aussi bien pour l'année prochaine, avec un TGS 2023 déjà signé pour se placer du 21 au 24 septembre 2023.