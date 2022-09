Wo Long : la démo arrive dans la journée

Sans crier gare, Koei Tecmo et la Team Ninja annoncent queverra arriver dès aujourd'hui une démo jouable sur PlayStation 5 et Xbox Series, une fois de plus destiné à recueillir les avis de la communauté en vue d'éventuelles améliorations d'ici le lancement début 2023 (aussi sur PC).Attention néanmoins, comme souvent dans ce genre de cas, la version d'essai est limitée dans le temps, et sera plus précisément supprimée des stores le 26 septembre. La terminer permettra de débloquer un heaume spécial pour le jeu final.