Shin-Chan a sa date (et une version PC) Shin-Chan a sa date (et une version PC)

L'arrivée totalement inattendue en occident de Shin-Chan : The Endless Seven-Day Journey se précise : ce sera pour le 11 août (donc la semaine prochaine) avec une version PC en bonus de celles annoncées sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.



En revanche, pour faire lien avec l'officialisation ce matin de Tactics Ogre Reborn, il faudra faire avec une distribution très confidentielle : uniquement en dématérialisé (39,99€) et malheureusement sans traduction FR, alors que le titre proposera les textes anglais, allemand et espagnol. C'est ainsi.