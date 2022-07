Digital Extremes : après Warframe, voici Soulframe

Digital Extremes a profité du calme du week-end pour nous faire deux annonces, avec pour commencer, qui n'est aucunement une suite de l'endurantdu même développeur, ce nouvel action-RPG en ligne (et F2P) comptant naître et évoluer en parallèle, avec son ambiance bien plus mystique, son coté « collision entre la nature et l'humanité » et tout simplement le fait qu'on aura des combats au corps-à-corps.En voici le premier trailer, évidemment CG en attendant d'en savoir plus.Et dans le même temps donc, l'équipe a annoncé une collaboration avec le studio Airship Syndicate () pour le développement d'un jeu d'action façon heroic-fantasy, à la troisième personne, orienté coop en ligne et, encore une fois, F2P.Pas le moindre titre ni de supports (ça veut déjà ratisser large) mais au moins un RDV concret : le premier trailer sera lâché en décembre durant les Game Awards 2022.