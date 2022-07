Supermassive Games racheté à son tour Supermassive Games racheté à son tour

Chez Supermassive, on peut définitivement ranger la bannière de l'indépendance : un soudain communiqué annonce le rachat de la boîte par Nordisk Games, eux qui avaient déjà commencé à grappiller du terrain avec un tiers des parts en 2021. La saga The Dark Pictures devrait donc logiquement se poursuivre chez cet éditeur après la sortie de The Devil in Me en fin d'année.



Encore discret, la boîte danoise Nordisk Games compte faire parler d'elle avec les années, ayant déjà entre ses mains Avalanche Studios actuellement sur Contraband et qui peut potentiellement faire un nouveau deal avec Square Enix pour un Just Cause 5, sans oublier la possibilité d'une récupération de MercurySteam (Metroid Dread), société dont Nordisk possède déjà 40 % des parts.