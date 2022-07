[Rumeur] Le retour de DMZ serait inclus dans Modern Warfare 2, et un F2P Zombies pour 2023 [Rumeur] Le retour de DMZ serait inclus dans Modern Warfare 2, et un F2P Zombies pour 2023

Petite mise au point coté rumeurs autour de la franchise Call of Duty avec de nouveau Tom Henderson qui vient balayer (en partie) les bruits de couloirs autour du mode DMZ dont certaines affirmations seraient « exagérées » selon des sources proches des développeurs.



Dans les faits, oui, le mode DMZ aurait bien des similitudes avec « Escape from Tarkov » mais serait loin de l'ambition évoquée il y a quelques jours, du moins au lancement car ce mode serait tout simplement amené à évoluer au fil du temps, en exploitant la même carte que Warzone 2. Plus important encore, s'il serait bien prévu pour 2023, il ne s'agirait aucunement d'un F2P à l'instar du précité mais bien d'un mode totalement inclus dans Modern Warfare 2.



Dernier point, alors que l'on parle déjà d'un Call of Duty 2024 faisant suite à Cold War avec cette fois une mise en avant de la guerre du Golfe (selon Bloomberg), Activision ne devrait pas laisser 2023 totalement vide de nouvelle sortie, avec des plans pour un F2P uniquement orienté sur le mode Zombies (par Treyarch).