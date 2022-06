[Rumeur] Call of Duty : le nouveau mode DMZ serait le fameux ''RPG'' d'Infinity Ward [Rumeur] Call of Duty : le nouveau mode DMZ serait le fameux ''RPG'' d'Infinity Ward

De nombreuses rumeurs tirées de sources fiables ont évoqué une évolution majeure du mode DMZ pour Call of Duty : Modern Warfare II, et c'est par coïncidence que peu de temps après avoir appris (officiellement) une phase de recrutement chez Infinity Ward pour un projet « open-world & RPG » que le site WhatIfGaming (auteur de nombreux leaks vérifiés sur la franchise) annonce que tout est lié.



Le nouveau mode DMZ serait en fait le chantier RPG en question, sous le nom de code Project Nexus, avec l'apport en soutien de la plupart des studios d'Activision pour ce qui sera :



- Un titre F2P façon Warzone

- En chantier depuis 4 ans

- Monde ouvert avec scénario dans la continuité de MWII

- Nombreux personnages, quêtes principales et secondaires

- Events PVP & PVE



L'objectif serait pour l'heure un lancement au premier trimestre 2023, peut-être initialement dans le cadre d'une bêta, et en tout cas si tout se passe bien du coté des sorties de Modern Warfare II et Warzone 2.0.