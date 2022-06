Dragon Quest X Offline se date au Japon Dragon Quest X Offline se date au Japon

Square Enix annonce par un petit communiqué que Dragon Quest X Offline sortira le 15 septembre au Japon (PC, PS5, PS4, Switch), avec donc son expérience totalement remaniée pour du 100 % solo et des features inédites comme des guests qui vous accompagneront ou encore un chapitre tout neuf. On rappelle que le scénario n'inclura que celui du MMO de base, tandis que les extensions (également remaniées) seront vendues à part. La première, « The Sleeping Hero and the Guiding Ally » arrivera d'ailleurs au printemps 2023.



Pendant ce temps, en occident...