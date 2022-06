En attendant Just Cause 5, Avalanche va s'essayer au rogue-like sauce médiévale En attendant Just Cause 5, Avalanche va s'essayer au rogue-like sauce médiévale

Nous avons appris il y a quelques jours que Square Enix avait offert son approbation à Avalanche Studios pour le développement d'un nouveau Just Cause, mais ce n'est pas l'unique chantier en cours de la boîte qui, selon plusieurs fuites dont les sources de Tom Henderson, travaillerait également sur un certain Ravenbound : Tales of Avalt.



Deux visuels (flous) et un concept-art ont d'ailleurs fuité, montrant donc un univers médiéval qui, attention en fonction de vos préférences, sera un pur rogue-like où la mort vous ramènera à votre point de départ pour recommencer avec de nouvelles armes et compétences, non sans garder parfois quelques acquis pour progresser de plus en plus loin.



Plus qu'à en attendre l'annonce.