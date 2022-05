Star Ocean : The Divine Force reprend RDV Star Ocean : The Divine Force reprend RDV

En fin d'année dernière, Square Enix nous annonçait Star Ocean : The Divine Force avant d'enterrer la communication de ce nouvel épisode alors que sa sortie est toujours attendue pour cette année, sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.



Mais nous avons un State of Play cette semaine dans la nuit de jeudi à vendredi, spécialement consacré aux tiers en plus, donc l'heure semblait toute trouvée mais en fait non : le compte Twitter officiel préfère prévenir que le titre ne sera pas présent dans le show de Sony mais des nouvelles seront enfin lâchées « fin juin ». Peut-être pour un Square Enix Presents ?



Dans tous les cas, ce rendez-vous permettra au moins de lever le voile sur deux autres personnages jouables, pour l'heure montrés uniquement de dos (voir visuel ci-dessous).