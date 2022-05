Après réflexion, The Callisto Protocol n'aura finalement aucun lien avec l'univers de PUBG Après réflexion, The Callisto Protocol n'aura finalement aucun lien avec l'univers de PUBG

L'annonce avait surprise bien du monde, mais n'a finalement servi à rien : finalement, The Callisto Protocol n'appartiendra pas à l'univers du Battle Royale PUBG, et on s'en remettra facilement tant il était difficile de voir le lien entre les deux projets, le seul indice étant que le jeu horrifique de Glen Schofield se situait 300 ans après.



On retourne attendre des nouvelles de la part de Game Informer, qui promet pour y avoir touché que nous aurons vraiment l'impression de jouer à une sorte de Dead Space 4 (c'est le même créateur).